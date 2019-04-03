الإعلام الإسرائيلي: رفع حالة التأهب بـ"تل أبيب"بعد ورود إنذار بنية فلسطيني تنفيذ عملية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، رفع حالة التأهب في "تل أبيب" قوات الأمن تجري عمليات تفتيش واسعة النطاق في منطقة تل أبيب والمنطقة المحيطة بها في أعقاب ورود معلومات عن فلسطيني غادر نابلس هذا الصباح ويعتزم تنفيذ هجوم في منطقة تل أبيب.
وقد أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد محمد عبد المنعم عبد الفتاح، من خربة قيس بسلفيت الذي يعمل بأحد المحاجر بالمنطقة،عقب إطلاق النار عليه قرب نابلس، وإصابة آخر بجروح متوسطة بالرصاص الحي، تم نقله لمستشفى رفيديا الحكومي، وحالته مستقرة.
أعلن موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، رفع حالة التأهب في "تل أبيب" قوات الأمن تجري عمليات تفتيش واسعة النطاق في منطقة تل أبيب والمنطقة المحيطة بها في أعقاب ورود معلومات عن فلسطيني غادر نابلس هذا الصباح ويعتزم تنفيذ هجوم في منطقة تل أبيب.
وقد أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأربعاء، عن استشهاد محمد عبد المنعم عبد الفتاح، من خربة قيس بسلفيت الذي يعمل بأحد المحاجر بالمنطقة،عقب إطلاق النار عليه قرب نابلس، وإصابة آخر بجروح متوسطة بالرصاص الحي، تم نقله لمستشفى رفيديا الحكومي، وحالته مستقرة.
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