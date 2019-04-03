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توتر في قسم 1 بسجن النقب وأسير يرشق مجندة بالماء الساخن

توتر في قسم 1 بسجن النقب وأسير يرشق مجندة بالماء الساخن
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الأربعاء، بأنن حالة من التوتر والاستنفار تسود القسم رقم 1 في سجن النقب الصحراوي، نتيجة الاستفزازات المستمرة من قبل الإدارة للأسرى في مختلف أقسام المعتقل منذ نحو شهرين.

وبينت الهيئة، أن قوات القمع في السجن قامت بالاعتداء على أحد الأسرى وإخراجه من القسم رقم 1 الى جهة غير معلومة، بادعاء قيامه برشق احدى المجندات السجانات في القسم بالماء الساخن.

ولفتت، الى أن إدارة السجن قامت بسحب كافة الأجهزة الكهربائية من داخل القسم، وان المعتقل بحالة من الترقب والتوتر والاستنفار.

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