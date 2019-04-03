عاجل

  • اشتية: وصلتنا ردود الفصائل وبانتظار رد حزب الشعب

  • الأقصى: طائرة استطلاع تطلق صاروخا تجاه مجموعة من الشبان شرق حي الزيتون

  • الميادين: طائرات استطلاع إسرائيلية تستهدف مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شرق خانيونس

دولي

"تركيا" تحذر "أمريكا" من التدخل في شؤونها

"تركيا" تحذر "أمريكا" من التدخل في شؤونها
رام الله - دنيا الوطن
تبادلت واشنطن وأنقرة التصريحات حول الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا الأحد الماضي، وذلك مع عودة أجواء التوتر لتخيّم على العلاقات بين الجانبين.

وبحسب "وكالات" بدأ السجال بمناشدة نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو تركيا القبول بنتائج الانتخابات المحلية، حيث قال خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: "الانتخابات الحرة والنزيهة أساس كل الديمقراطيات، وهذا يعني أن القبول بنتائج الانتخابات الشرعية أمر أساسي أيضا. ونحن لا نتوقع أقل من ذلك من جانب تركيا، التي لديها سجل طويل ومشرف في هذا المجال".

وردا عليه، دعا فخر الدين ألطون رئيس مكتب الاتصالات بمكتب الرئيس التركي "كافة الأطراف، بمن فيها الدول الأجنبية، لاحترام المرحلة القانونية للانتخابات وتجنب أي خطوات قد تفهم على أنها تدخل بالشؤون الداخلية لتركيا".

كما أصدر المتحدث باسم الخارجية التركية حامي آقصوي بيانا يحذر من أنه "لا يحق لأي دولة على الإطلاق التدخل في نتائج انتخابات أي دولة أخرى بشكل بعيد عن الديمقراطية والقانون، ولا توجد سلطة لأي دولة لترى نفسها مصدّرا لمشروعية تلك النتائج"، مشددا على أن "تركيا دولة قانون، وأن الانتخابات المحلية جرت في أجواء الديمقراطية، والنزاهة، والسلام والاستقرار".

وأكد البيان أن "إرادة الشعب هي مصدر مشروعية الانتخابات، واللجنة العليا للانتخابات هي الجهة المخولة بإثبات الكيفية التي تجلت بها هذه الإرادة عبر الصناديق، والمخولة بتقييم عملية تقديم الطعون من قبل كافة الأطراف"، مضيفا أنه "يتعين على الجميع احترام النضال القانوني والديمقراطي الذي تم إظهاره في هذا الإطار".

وتتزامن هذه التصريحات مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات بتركيا اليوم الأربعاء إعادة فرز الأصوات في عدة دوائر باسطنبول حيث يتقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض على مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي نال أغلبية الأصوات على النطاق الوطني، لكنه خسر في كبرى مدن البلاد مثل أنقرة وإزمير.

وتشهد العلاقات التركية الأمريكية سلسلة توترات، تمثلت في الانزعاج التركي المتزايد من استمرار الغموض حول حيثيات الانسحاب الأمريكي المرتقب من سوريا، وما يقابله من انزعاج أمريكي لإصرار أنقرة على شراء صواريخ "إس-400" من موسكو، إضافة إلى تكرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهاماته لواشنطن بالوقوف وراء الصعوبات الاقتصادية الأخيرة في بلاده.

أخبار ذات صلة

&#34;بروناي&#34; تتبنى حد الرجم للزناة والمثليين اعتبارا من اليوم

"بروناي" تتبنى حد الرجم للزناة والمثليين اعتبارا من اليوم

أكبر صفقة مصرفية في تركيا منذ 2012 طرفاها روسيا والإمارات

أكبر صفقة مصرفية في تركيا منذ 2012 طرفاها روسيا والإمارات

شاهد: مستوطِنة ترشق نتنياهو بالبندورة خلال زيارته لسوق هاتكفا

شاهد: مستوطِنة ترشق نتنياهو بالبندورة خلال زيارته لسوق هاتكفا

مقتل ثلاثة باكستانيين بقصف من الجانب الهندي للحدود

مقتل ثلاثة باكستانيين بقصف من الجانب الهندي للحدود

ثلاث إصابات في انفجار بأكاديمية عسكرية روسية بسان بطرسبرغ

ثلاث إصابات في انفجار بأكاديمية عسكرية روسية بسان بطرسبرغ

يلدريم: الانتخابات البلدية باسطنبول لم تُحسم بعد والنتائج قد تتغير

يلدريم: الانتخابات البلدية باسطنبول لم تُحسم بعد والنتائج قد تتغير

مقتل ثلاثة جنود باكستانيين بقصف هندي لكشمير

مقتل ثلاثة جنود باكستانيين بقصف هندي لكشمير

بسابقة للهند.. صاروخ واحد يضع 29 قمراً صناعياً دفعة واحدة بثلاث مدارات

بسابقة للهند.. صاروخ واحد يضع 29 قمراً صناعياً دفعة واحدة بثلاث مدارات

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

توغل محدود شرق البريج والاحتلال يستهدف الصيادين شمال القطاع

توغل محدود شرق البريج والاحتلال يستهدف الصيادين شمال القطاع

الاحتلال يصدر أمرًا بهدم منزل الشهيد &#34;أبو ليلى&#34;

الاحتلال يصدر أمرًا بهدم منزل الشهيد "أبو ليلى"

مستوطنون يقطعون مئات الأشجار في أراضي شرق رام الله

مستوطنون يقطعون مئات الأشجار في أراضي شرق رام الله

الرئيس يهنئ قادة وملوك الأمتين العربية والإسلامية وابناء شعبنا بذكرى الإسراء والمعراج

الرئيس يهنئ قادة وملوك الأمتين العربية والإسلامية وابناء شعبنا بذكرى الإسراء والمعراج

الاحتلال يعتقل حارس المسجد الأقصى بعد فتحه مصلى باب الرحمة

الاحتلال يعتقل حارس المسجد الأقصى بعد فتحه مصلى باب الرحمة

مفوض عام &#34;الأونروا&#34; يطلع البرلمان الايطالي على أهمية خدمات الوكالة للاجئين الفلسطينيين

مفوض عام "الأونروا" يطلع البرلمان الايطالي على أهمية خدمات الوكالة للاجئين الفلسطينيين

اللواء&#34;عطا الله&#34; يستقبل وزير داخلية ولاية ساكسونيا الدنيا الألمانية في أريحا

اللواء"عطا الله" يستقبل وزير داخلية ولاية ساكسونيا الدنيا الألمانية في أريحا

الدفاع المدني يشارك في دورة تدريبية لإدارة الكوارث بالعاصمة الكورية الجنوبية

الدفاع المدني يشارك في دورة تدريبية لإدارة الكوارث بالعاصمة الكورية الجنوبية

منوعات

رجاء الجداوي تكشف عن صور جديدة لحفيدتها الشابة الحسناء وتوجه لها رسالة

رجاء الجداوي تكشف عن صور جديدة لحفيدتها الشابة الحسناء وتوجه لها رسالة

ريهام سعيد: طلاقي كان سببا فيما وصلت إليه الآن

ريهام سعيد: طلاقي كان سببا فيما وصلت إليه الآن

مصمم فستان رانيا يوسف &#34;الشفاف&#34;: &#34;عملت جريمة متكاملة الأركان ولازم أتحاكم عليه&#34;

مصمم فستان رانيا يوسف "الشفاف": "عملت جريمة متكاملة الأركان ولازم أتحاكم عليه"

ماهو سر اختيار النجمات &#34;الفوتوسيشن&#34; بالأصفر بعد إعلان الطلاق؟

ماهو سر اختيار النجمات "الفوتوسيشن" بالأصفر بعد إعلان الطلاق؟

شيرين بالشورت في أحدث ظهور لها

شيرين بالشورت في أحدث ظهور لها

بعدما هاجمه في كليبه الجديد.. هكذا رد محمد رمضان على شادي سرور

بعدما هاجمه في كليبه الجديد.. هكذا رد محمد رمضان على شادي سرور

بعد ان انتقدوا أنفها الكبير.. صافيناز تُعدله بنفسها لتُثبت أنها أجمل هكذا

بعد ان انتقدوا أنفها الكبير.. صافيناز تُعدله بنفسها لتُثبت أنها أجمل هكذا

أحمد الفيشاوي يثبت عمليًا عدم انفصاله عن زوجته ندى الكامل بصورة

أحمد الفيشاوي يثبت عمليًا عدم انفصاله عن زوجته ندى الكامل بصورة

هيفا تنفجر غضباً وتصف أحدهم بـ &#34;النعل&#34; أمام الملايين.. ماذا قال لها؟

هيفا تنفجر غضباً وتصف أحدهم بـ "النعل" أمام الملايين.. ماذا قال لها؟

ممثلة خليجية غير شابة تصدم الجمهور باعترافها: نعم أنا ممثلة إغراء

ممثلة خليجية غير شابة تصدم الجمهور باعترافها: نعم أنا ممثلة إغراء

عربي

قنبلة جديدة لضرب الأهداف في سوريا

قنبلة جديدة لضرب الأهداف في سوريا

ضجة في الإمارات.. تمثال &#34;بوذا&#34; على طريق أبو ظبي

ضجة في الإمارات.. تمثال "بوذا" على طريق أبو ظبي

أول تعليق من بوتفليقة عقب استقالته من رئاسة الجمهورية الجزائرية

أول تعليق من بوتفليقة عقب استقالته من رئاسة الجمهورية الجزائرية

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن استقالته رسميا

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن استقالته رسميا