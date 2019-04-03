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السلطات العراقية تمنح أول بطاقة وطنية لـ"الغجر"

السلطات العراقية تمنح أول بطاقة وطنية لـ"الغجر"
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
منحت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، أول بطاقة وطنية للغجر، الذين كان يشار إليهم في هوية الأحوال المدنية السابقة بـ"الغجر".

وذكرت النائبة في البرلمان العراق أنعام الخزاعي، في بيان صحفي أن "وزارة الداخلية منحت أول بطاقة وطنية موحدة لشريحة الغجر في العراق، دون الإشارة إليهم كما كان في السابق".، وفق "روسيا اليوم".

وأضافت أن "هذا الإجراء يعد الأول من نوعه بعد أن كانت توضع إشارة للمواطنين الغجر والتي تعتبر نوعا من أنواع التمييز".

وتقدر إحصائية تعود لعام 2005 عدد الغجر في العراق بنحو 50 ألف نسمة، يتوزعون في تجمعات على أطراف مدن مثل بغداد والبصرة والديوانية ونينوى والمثنى.

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