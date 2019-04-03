الصالحي: قرارنا بشأن المشاركة في الحكومة سيصدر اليوم

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، ان قرار الحزب بالمشاركة أو عدمها في حكومة الدكتور أشتية، سوف تتخذه اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني في اجتماعها اليوم الأربعاء الموافق 3/4/2019.وأكد الصالحي في تصريح صحفي، تلقت سوا نسخة عنه، أنه رغم الحوارات البناءة التي تمت مع الدكتور أشتية حول الحكومة في الموضوعات الست التي طرحها الحزب، فإن حزب الشعب لم يعطي موافقة على المشاركة في الحكومة.وقال ان اللجنة المركزية التي ستخصص اجتماعها لهذا الغرض، ستتوقف أمام خلاصة المناقشات التي تمت مع الدكتور أشتية ومع حركة فتح حول القضايا التي لخصها الحزب في مذكرة تفصيلية حول رويته بهذا الشأن.