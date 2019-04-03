توغل محدود شرق البريج والاحتلال يستهدف الصيادين شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنتوغلت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، بشكلٍ محدود خارج السياج الفاصل شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.ووفق المصادر المحلية، فقد توغلت (5) جرافات عسكرية إسرائيلية؛ انطلاقًا من بوابة المدرسة شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، وتقوم بأعمال تجريف في الأراضي القريبة من السياج الفاصل.إلى ذلك، أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحرية صباح الأربعاء، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر قطاع غزة.