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الاحتلال يصدر أمرًا بهدم منزل الشهيد "أبو ليلى"

الاحتلال يصدر أمرًا بهدم منزل الشهيد "أبو ليلى"
الشهيد عمر أبو ليلى
رام الله - دنيا الوطن
أصدر قائد المنطقة الوسطى في الجيش "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، أمرا عسكريا بهدم منزل الشهيد عمر أبو ليلى منفذ عملية أرئيل.

ويتضمن الأمر منح العائلة مهلة 24 ساعة لتقديم أي اعتراض أمام المحكمة الإسرائيلية، كإجراء روتيني.

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