مستوطنون يقطعون مئات الأشجار في أراضي شرق رام الله

رام الله - دنيا الوطنقطع مستوطنون، مساء يوم الثلاثاء، نحو 550 شجرة كرمة ولوزيات، في أراضي قرية دير جرير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.وقال عبد الدايم عجاج، صاحب الأرض، في اتصال هاتفي مع الوكالة الفلسطينية الرسية، وقالت مصادر محلية إن مستوطنين قطعوا 150 شجرة لوز و400 شجرة عنب مزروعة في أرض المواطن عبد الدايم عجاج، وعمره الأشجار يزيد عن خمس سنوات.كما خطّ المستوطنون شعارات عنصرية على جدران خزان المياه الموجود في الأرض الزراعية.في هذا السياق، بيّن رئيس هيئة مقاومة الاستيطان وليد عساف، إن "دير جرير والمنطقة المحيطة بها تتعرض لانتهاكات متكررة من قبل مجموعة من المستوطنين الإرهابيين من مستوطنة "كوخاف هساحر".وأشار عساف إلى ان هذه المجموعة تتعمد التضييق على المزارعين والمواطنين بشكل ممنهج، من خلال قطع اشجارهم واتلاف وحرق مزروعاتهم وملاحقة الرعاة والاعتداء عليهم، وسرقة مواشيهم، بهدف التضييق عليهم وحملهم على الرحيل من أراضيهم.وأكد أن اسماء هؤلاء معروفة لدى شرطة الاحتلال، التي لا تحرك ساكنا لمنعهم من تنفيذ اعتداءاتهم، بل على العكس تقوم بحمايتهم وتمنع المواطنين من الدفاع عن اراضيهم وممتلكاتهم، مبينًا أن "المنطقة تشكل اهتماما خاصا لدى المستوطنين باعتبارها تربط بين شمال الضفة وجنوبها".