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شؤون فلسطينية

الرئيس يهنئ قادة وملوك الأمتين العربية والإسلامية وابناء شعبنا بذكرى الإسراء والمعراج

الرئيس يهنئ قادة وملوك الأمتين العربية والإسلامية وابناء شعبنا بذكرى الإسراء والمعراج
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، قادة وملوك وزعماء الأمتين العربية والإسلامية، وشعبنا الفلسطيني، بذكرى الإسراء والمعراج، الذي يصادف يوم غد الأربعاء.

وتمنى الرئيس وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن تنعم الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار، وأن تعود المناسبة على أمتنا وقد تعززت وحدتها وتحققت تطلعات وأماني الشعوب بالتطور والرقي.

وأعرب، عن أمله بأن يعيد الله سبحانه وتعالى، هذه المناسبة المباركة العام المقبل، وقد تحققت أماني شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، مسرى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

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