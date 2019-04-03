قنبلة جديدة لضرب الأهداف في سوريا

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرنوت) النقاب عن قنبلة جوية جديدة باسم " سبايس 250 " سيتسلح بها سلاح الجو الاسرائيلي لاستخدامها في ضرباته الجوية المختلفة .ووفقا للصحيفة فإن الحديث يدور عن قنبلة من تصنيع شركة رفائيل للصناعات الأمنية الاسرائيلية تتمتع بمقدرتها العالية على تدمير الأهداف بدقة عالية جدا وعن مسافات كبيرة، حيث تم تصنيعها خصيصا لضرب قوافل الأسلحة المتجهة لتنظيم حزب الله.هذا ومن بين المميزات التي تتمتع بها القنبلة الجديدة عدم ارتباطها بملاحة (الأقمار الصناعية GPS)، حيث تستطيع التحليق لعشرات الدقائق إلى حين تحديد الهدف والانقضاض عليه أوتوماتيكيا.أما عن الرأس المتفجر الذي تحمله قنبلة سابيس 250 فإنه يصل إلى أكثر من 125 كيلو جرام من المواد المتفجرة، كما يمكن إطلاقها من الطائرات الحربية المقاتلة عن مسافة 100 كيلو متر من الهدف مما يوفر الحماية الأمنية للطائرة من نيران الدفاعات الجوية المعادية، بما في ذلك الصواريخ المضادة للطيران، إضافة إلى أن الطائرة الواحدة بمقدورها حمل أكثر من 16 قنبلة من هذا النوع على جناحيها.ووفقا للصحيفة فإن القنبلة قد تكون دخلت حيز الخدمة العملياتية في عمليات سلاح الجو الاسرائيلي التي خاضها خلال الأعوام الأخيرة لضرب الأهداف الإيرانية في سوريا والضربات التي استهدفت قوافل السلاح المتجهة إلى حزب الله.