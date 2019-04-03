كحلون: أصبحنا نعلم ما يجري من (السنوار) و(هنية)

رام الله - دنيا الوطنانضم رئيس حزب كولانو ووزير المالية موشي كحلون إلى رئيس حزب اليمين الجديد نفتالي بنيت في المطالبة بعقد جلسة خاصة للكابنيت السياسي الأمني لإطلاع الوزراء على المستجدات الأخيرة المتعلقة بقطاع غزة.ووفقا لما ترجمه "عكا للشؤون الإسرائيلية" عن موقع يديعوت فقد وجه كحلون انتقادا لاذعا لنتنياهو لعدم عقد اجتماع للكابنيت لمناقشة التوتر مع غزة، موضحا بأن الوقت قد حان لعقد هذا الاجتماع لمعرفة ما يجري وما يدور.وأضاف كحلون بأننا كوزراء في الكابنيت أصبحنا نعلم ما يجري على أرض الواقع من يحيى السنوار ومحمد الضيف واسماعيل هنية، وهذا غير لائق بوزير في الكابنيت.وختم كحلون حديثه قائلا " لا أذكر مرحلة مرت علينا كوزراء كابنيت كهذه المرحلة على مدار السنوات الأربعة الماضية ، حيث وصلنا لدرجة معرفة إن كان هناك صفقة تبادل أسرى أو لا من حماس.