شؤون فلسطينية

اللواء"عطا الله" يستقبل وزير داخلية ولاية ساكسونيا الدنيا الألمانية في أريحا

اللواء"عطا الله" يستقبل وزير داخلية ولاية ساكسونيا الدنيا الألمانية في أريحا
رام الله - دنيا الوطن
استقبل مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله اليوم في كلية فلسطين للعلوم الشرطية في مدينة أريحا وزير الداخلية في ولاية ساكسونيا الدنيا الألمانية  بوريس بيستوريس والوفد المرافق له .

وأكد اللواء حازم عطا الله في اجتماعه مع بيستوريس على ان الشرطة الفلسطينية هي الاكثر قربا من مواطنيها على مستوى المنطقة وهذا بشهادة الشركاء من الشرطة الأوروبية، وناقش معه التطورات والوضع العام، وأشار مدير عام الشرطة الى ان الشرطة الفلسطينية كما أي شرطة في العالم تقوم بدورها في حفظ الأمن والنظام العام على الرغم من الصعوبات والمعيقات التي تواجهها، بان تكون الشرطة عصرية ومتطورة ومهنية وعلى أعلى المستويات من الكفاءة، وقدم شكره لألمانيا على الدعم الذي تقدمه للشرطة الفلسطينية في شتى المجالات .

من جهته عبر الوزير الضيف عن سعادته للاجتماع ولحفاوة الاستقبال، وقدم شكره للواء حازم عطا الله مبديا إعجابه بالكيفية التي تقدمت بها الشرطة الفلسطينية، وكيف استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية من ان تبني نفسها وأن تصل الى هذا المستوى المتقدم، وأبدى دعمه ومساهمة ألمانيا في تقديم المزيد للشرطة خلال السنوات القادمة.

وحضر الزيارة العميد  منير التلباني مساعد مدير عام الشرطة للعمليات والتدريب، والعقيد ناصر ابو حنانه مدير ادارة الحراسات بالشرطة، والعقيد باسم واكد مدير شرطة محافظة اريحا والاغوار وعدد من مدراء الاقسام والادارات في الكلية والمدربين.

وقدم مدير الكلية العقيد زاهر صباح عرضا شاملا عن الكلية ومراحل تطورها، وتحدث في عرض مصور عن الدورات والبرامج التي تقدمها الكلية لمنتسبي الشرطة كافة .

وتجول اللواء حازم عطا الله مع الضيف والحضور في عدد من مرافق الكلية وحضروا تدريبات عملية للشرطة في العديد من التخصصات والاقسام .

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