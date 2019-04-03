الدفاع المدني يشارك في دورة تدريبية لإدارة الكوارث بالعاصمة الكورية الجنوبية

رام الله - دنيا الوطنافتتح الدفاع المدني الفلسطيني خلال الأسبوع الجاري دورة في بناء القدرات حول إدارة الكوارث في كوريا الجنوبية ل ١٨ ضابط من الطواقم العاملة في مجال الكوارث بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا وبالتعاون مع منظمة الحماية المدنية والإدارة العامة للكوارث الكورية .وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام الفلسطينية أنه تم افتتاح دورة برنامج بناء القدارات على إدارة الكوارث لـ18 ضابطا في العاصمة الكورية سيول ويشمل العديد من زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب الكورية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتي من صنع الانسان .وتحدث مدير عام المعهد الوطني الكوري للدفاع المدني وإدارة الكوارث ومسؤولي الوكالة الكورية كويكا عن الدور الإنساني في حماية الأرواح والممتلكات التي سيغذيها هذا البرنامج.وأضاف أنه سيتم تركيز الدورة على جوانب بناء القدرات في هذا الخصوص، معربا عن أمله في أن يستفيد المشاركون استفادة قصوى من هذا البرنامج.ومن جانبه، قام رئيس الوفد الفلسطيني المقدم "عماد الجمال" بنقل تحيات مدير عام الدفاع المدني، وقدم الشكر للمعهد الوطني الكوري والوكالة الكورية للتعاون الدولية "كويكا" والقائمين على هذا المشروع الذي يساهم في زيادة خبرات الطاقم الفلسطيني.وستستمر هذه الدورة حتى يوم الثامن عشر من شهر ابريل الجاري وهي الدورة الثالثة من هذا النوع من أصل ثلاث دورات تقوم بتنظيمها وكالة "كويكا" للتبادلات الدولية.وقد تم تنظيم الدورة الأولى والثانية من برنامج بناء القدرات على إدارة الكوارث لـ٤٠ ضابطا فلسطينيا خلال العامين الماضيين .