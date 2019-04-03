فيديو وصور: إطلاق النار على فلسطيني جنوب نابلس بذريعة محاولة طعن





وأعلنت (القناة 13) الإسرائيلية: عن محاولة طعن على حاجز حوارة وإطلاق النار على المنقذ، وقد منع جنود الاحتلال إسعافه وتركوه ينزف.





وأكد (والا الإسرائيلي) أن حالة الشاب الذي حاول تنفيذ عملية طعن ما زالت خطيرة ولم "يستشهد".

ونشرت (القناة 13) الإسرائيلية، صور من موقع إطلاق النار على شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز حوارة. ونشرت (القناة 13) الإسرائيلية، صور من موقع إطلاق النار على شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز حوارة.















خاص دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، النار على فلسطيني على حاجز "حوارة" جنوبي نابل، بحجة محاولة تنفيذ عملية طعن.