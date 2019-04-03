الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويستولي على أموال

رام الله - دنيا الوطنشنَّت قوات الاحتلال، فجر الأربعاء، حملة اعتقالاتٍ ومداهمات واسعة خلال اقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، على رأسهم الأسير المحرر محمد وليد براهمة، بعد مداهمة وتفتيش منزله في قرية عنزا جنوب جنين.وتحدث المتحدث بإسم جيش، عن اعتقال قوات الجيش خلال الليل 11 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وزعم ضبط سلاح كارلو ومصادرة آلاف الشواكل.واعتقلت قوات الاحتلال، الطالب ليث محمود لدادوة، بعد مداهمة منزله في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، والشاب عاصف محمود ابو ليلى، من منزل ذويه في بلدة الزاوية غربي مدينة سلفيت.كما استولت على مبلغٍ ماليٍ من داخل منزل الأسير جمال محمد السيد عقب دَهمه وتفتيشه في بلدة كفر راعي جنوب غرب ⁧جنين⁩.هذا وداهمت قوات الاحتلال منزل يوسف شيباني، وأطلقت قنابل الصوت والغاز في منطقة المنطار داخل بلدة عَرابة جنوب غرب ⁧جنين⁩.