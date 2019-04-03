أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 3 نيسان/ إبريل، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الامريكي: 3.62 شيقل
سعر صرف الدينار الاردني: 5.11 شيقل
سعر صرف اليورو الاوروبي: 4.06 شيقل
سعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيقل
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 3 نيسان/ إبريل، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الامريكي: 3.62 شيقل
سعر صرف الدينار الاردني: 5.11 شيقل
سعر صرف اليورو الاوروبي: 4.06 شيقل
سعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيقل
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