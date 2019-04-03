أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 3 نيسان/ إبريل، على النحو التالي:سعر صرف الدولار الامريكي: 3.62 شيقلسعر صرف الدينار الاردني: 5.11 شيقلسعر صرف اليورو الاوروبي: 4.06 شيقلسعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيقل