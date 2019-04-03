عريقات: نثمن عالياً مواقف الملك السادس تجاه فلسطين وقضيتها

رام الله - دنيا الوطنثمن صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مواقف العاهل المغربي محمد السادس رئيس لجنة القدس تجاه القضية الفلسطينية والقدس عاصمة دولة فلسطين، والتى كان اخرها التوقيع على مذكرة تفاهم (نداء القدس)، بين الملك والبابا فرانسيس، معيدا الى الأذهان طلب العاهل المغربي من قداسة البابا عدم توقيع أي إتفاق مع سلطة الاحتلال (اسرائيل) من شأنه المس بالوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية وممتلكات الكنائس فى شهر حزيران/ يونيو الماضي .وتقدم عريقات أيضا بالشكر والتقدير إلى البابا فرانسيس على مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث كان الفاتيكان قد اعترف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران.