ضجة في الإمارات.. تمثال "بوذا" على طريق أبو ظبي

رام الله - دنيا الوطنفوجئ مواطنون إماراتيون، بنصب تمثال "بوذا" على الطريق السريع الواصل بين العاصمة أبو ظبي ودبي.ووثق ناشطون وجود التمثال بشريط فيديو انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وكشفت صحيفة (الخليج تايمز) الإماراتية عن سبب نصب التمثال ثلاثي الأبعاد، الذي يصل ارتفاعه إلى عشرة أمتار، حيث قالت: إن التمثال يأتي كجزء من منحوتات متحف "اللوفر"، وتم نصبه في طريق الشيخ زايد (أبو ظبي- دبي)؛ للفت الانتباه إلى قرب ظهوره في المتحف.وأوضح ناشطون أن الإمارات تضرب عرض الحائط الآراء الفقهية الإسلامية المختلفة حول نصب التماثيل، ولا تعبأ بـ"استفزاز" مواطنيها.وكان متحف "اللوفر" قال إن تمثال "بوذا" يعود إلى القرن الحادي والثاني عشر، وتم جلبه من الصين.