الأوقاف: معتمرو قطاع غزة بخير والحريق بعيد عن السكن الذي يتواجدون به
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أن جميع معتمري قطاع غزة، المتواجدين في مكة المكرمة، بخير وبسلام وصحة جيدة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحريق الذي اندلع بأحد فنادق مكة، بعيد عن الفنادق التي يمكث فيها معتمرون قطاع غزة.
وكانت طواقم الدفاع المدني السعودي، قد أجلت اليوم الثلاثاء، 700 معتمر، من مبنى سكني بعد اندلاع حريق هائل بداخله.
أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أن جميع معتمري قطاع غزة، المتواجدين في مكة المكرمة، بخير وبسلام وصحة جيدة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحريق الذي اندلع بأحد فنادق مكة، بعيد عن الفنادق التي يمكث فيها معتمرون قطاع غزة.
وكانت طواقم الدفاع المدني السعودي، قد أجلت اليوم الثلاثاء، 700 معتمر، من مبنى سكني بعد اندلاع حريق هائل بداخله.
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