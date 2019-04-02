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أول تعليق من بوتفليقة عقب استقالته من رئاسة الجمهورية الجزائرية

أول تعليق من بوتفليقة عقب استقالته من رئاسة الجمهورية الجزائرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري المستقيل، أنه أقدم على على الاستقالة حرصا منه على عدم تحول البلاد نحو انزلاقات وخيمة.

جاء ذلك في أول تعقيب له بعد تقديم استقالته من منصبه كرئيس للجزائر، حيث قال: "قررت إنهاء عهدتي بصفة رئيس الجمهورية اعتبارا من اليوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل 2019، وأتمنى كل الخير للشعب الجزائري الأبيْ".

وأوضح بوتفليقة، أن قصده من اتخاذ قرار الاستقالة، هو الإسهام في تهدئة نفوص المواطنين الجزائريين، وحرصا منه على نجنب المهاترات اللفظية، ولتهدئة نفوسهم وعقولهم، وكذلك للانتقال بالجزائر لمستقبل أفضل.

وفي السياق، بوتفليقة: "اتخذت الاجراءات المواتية اللازمة لديمومة ة سير مؤسسات الدولة في الفترة الانتقالية"، مضيفا: "قراري يهدف لضمان حماية الأشخاص والممتلكات، تعبيرا عن إيماني بجزائر عزيزة وكريمة". 

وأشار الرئيس الجزائري المستقيل إلى انه سعى؛ من اجل تعزيز الوحدة الوطنية والاستقلال والتنمية والمصالحة، منوها في الوقت ذاته إلى أن المرحلة الانتقالية ستفضي الى انتخاب رئيس جديد للبلاد.

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