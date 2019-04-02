التغيير والاصلاح: اختطاف الاحتلال لـ"حسن يوسف" قرصنة سياسية

رام الله - دنيا الوطنقالت كتلة التغيير والاصلاح، إن اختطاف الاحتلال للقيادي في حماس حسن يوسف، يمثل قرصنة سياسية، وبلطجة أمنية وهو استمرار لنهج استهداف الشرعية، وتفريغ الضفة من الرموز الوطنية المجابهة للاحتلال.وصرح مشير المصري، المتحدث باسم الكتلة التغيير: إن يوسف سيبقى قامة وطنية شامخة، وعنوانا فلسطينيا سامقا، ورافعة لقضيته العادلة.وأضاف المصري، أنه ستكسر على صخرة صمود يوسف، عنجهية الإحتلال، وسيظل بإرادته الصلبة وكبريائه أمام المحتل ملهما لشعبه، رغم تغييبه لعقدين من الزمان خلف القضبان.