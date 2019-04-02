الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن استقالته رسميا

وقالت وسائل إعلام جزائرية: "الرئيس بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري عن استقالته من منصبه بشكل رسمي، فيما يجتمع المجلس حاليا لإثبات حالة الشغور".

بدورها، أشارت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى أن رئيس الجمهورية أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.





وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عقد رئيس أركان الجزائري أحمد قايد صالح، اجتماعا بمقر وزارة الدفاع ضم كل مكونات قيادة الأركان، وأصدر بيانا شدد فيه على أنه لا يمكن السكوت على المؤامرات التي تجري في البلاد.





وأكد في البيان أنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت، داعيا إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور بشكل فوري.





واعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري أن كل القرارات التي يتم اتخاذها خارج الدستور هي مرفوضة جملة وتفصيلا.





كما تطرق نائب وزير الدفاع في اجتماعه إلى "الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول خارج نطاق الدستور؛ لعرقلة مساعي الجيش ومقترحاته لحل الأزمة، بغية تأزيم الوضع أكثر فأكثر".





وتعيش الجزائر مظاهرات شعبية سلمية منذ 22 شباط/فبراير الماضي مطالبة بمغادرة الرئيس بوتفليقة مع نهاية ولايته الرابعة، وعدم الاستمرار في ولاية خامسة، ورحيل كل رموز نظامه.





وعلى خلفية المظاهرات الشعبية غير المسبوقة منذ سنين في البلاد، تراجع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 82 سنة في وقت سابق من الشهر الجاري عن قراره الترشح لولاية رئاسية خامسة وقرر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنظم في أبريل المقبل.



