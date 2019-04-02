شؤون فلسطينية

مجدلاني يؤكد على أهمية الدور الروسي بمنطقة الشرق الاوسط في ظل المتغيرات

مجدلاني يؤكد على أهمية الدور الروسي بمنطقة الشرق الاوسط في ظل المتغيرات
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  أحمد مجدلاني على اهمية الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في ظل المتغيرات الدولية في العالم ، وممارسة ادارة ترامب نسف الاتفاقيات الدولية والعودة لسباق التسلح والحرب الباردة ، ونشر الفوضى القانونية في مناطق النزاع في العالم .

وقال مجدلاني خلال لقاءه اليوم الثلاثاء بمكتبه بمدينة رام الله ، سفير دولة روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين د.حيدر اغانين، أن حكومة نتنياهو الفاشية وقراراتها الاخيرة نحو البناء الاستيطاني تشكل عقبة رئيسة في وجه السلام في المنطقة .

كما عبر مجدلاني عن أن خطورة المرحلة القادمة تكمن في خطوة ادارة ترامب مع شريكها نتنياهو بعد الاعلان عن السيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل، في عملية الضم الجزئي لأراضي الضفة الغربية وتحديدا مناطق (C)، وغور الاردن لدولة الاحتلال ، وهي المناطق ذات البعد الحيوي والاستراتيجي ، وهذا ما يفسره الدعم المطلق من قبل ادارة ترامب لنتنياهو بوعود للناخب الاسرائيلي لضمان فوزه بالانتخابات القادمة .

هذا وبحث اللقاء ايضا بحضور عضو المكتب السياسي سكرتير دائرة العلاقات الوطنية فضل طهبوب ، وعضو اللجنة المركزية تغريد كشك ، وعضو لجنة العلاقات الدولية بشار العزة ،سبل التواصل واللقاءات مع الاصدقاء الروس ، وتعزيز التعاون الثنائي، وتفعيل لجان العمل المشتركة.

وأكد د. اغانين على موقف روسيا الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة ، وكذلك رؤيتها نحو الامن الاستراتيجي للعالم ولمنطقة الشرق الاوسط على وجه التحديد، بما يعطي الامال نحو استقرار الوضع العالمي .

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