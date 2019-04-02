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الدفاع المدني السعودي يجلي 700 معتمر إثر حريق بأحد فنادق مكة المكرمة

الدفاع المدني السعودي يجلي 700 معتمر إثر حريق بأحد فنادق مكة المكرمة
رام الله - دنيا الوطن
أجلت كوادر الدفاع المدني في السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، 700 معتمر، إثر حريق اندلع داخل أحد الفنادق الواقعة في حي الحفائر في منطقة مكة المكرمة، بحسب ما جاء على موقع (إرم نيوز).

وقالت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع (تويتر): "إن دفاع مدني العاصمة المقدسة أخمد حريقًا اندلع في غرفة بالدور الـ12 داخل أحد الفنادق في حي الحفائر، كما أجلى 700 معتمر دون أي إصابات".



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