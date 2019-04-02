الشرطة تلقي القبض على ستة أشخاص مشتبه بهم بلعب القمار بنابلس

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم الثلاثاء، القبض على ستة اشخاص يشتبه بهم بلعب القمار داخل احدى المباني بشارع سفيان وسط نابلس.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، ان شرطة مكافحة المخدرات ومن خلال متابعتها أحد المشتبه بهم بترويج مواد مخدرة وصادر بحقه مذكرة القاء قبض من النيابة العامة بهذا الخصوص واثناء تتبعه دخل الى أحدى العمارات بشارع سفيان وتم القاء القبض عليه اثناء ملاحقته ومعه خمسة اخرين من ضمنهم اثنان صادر بحقهما مذكرات قضائية مختلفة وضبطت بحوزتهم نقود و ورق لعب واحجار نرد يشتبه انها كانت تستخدم بلعب القمار داخل احدى العمارات بشارع سفيان وسط نابلس.وأضاف البيان، ان الشرطة باشرت سماع اقوال المشتبه به اللذين اعترفوا انهم كانوا يلعبوا القمار وان المضبوطات التي ضبط معهم من أجل لعب القمار.وأكد البيان، أن الشرطة قامت بتوقيف المشتبه بهم 6 اشخاص لحين استكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الاصول.