التنمية الاجتماعية بغزة تعلن عن رابط تسجيل "الحالات الفقيرة"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التنمية الإجتماعية بغزة، مساء اليوم الثلاثاء عن رابط صفحة خاصة لتسجيل الحالات الفقيرة، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي حرصًا وتأكيدًا من وصول الوزارة لكافة الحالات التي تعاني الفقر في المجتمع.وجددت الوزارة تأكيدها على أن هذا الإعلان للتسجيل ليس له علاقة بأي منحة أو برامج مساعدات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وطلبت الوزارة ممن يرى في نفسه أنه يندرج تحت مسمى الفقر وبحاجة حقيقية للمساعدة فعليه التسجيل خلال فترة فتح باب التسجيل على الصفحة الإلكترونية على أن لا يكون قد سجل سابقا او معتمد لدى الوزارة بشرط أن تنطبق عليه المعايير العامة وهي:أن يكون المسجل ذكر، متزوج، لا يعمل ولا دخل له، ولا يتلقى مخصصات تنمية إجتماعية، أو أن تكون أنثى أرملة أو مهجورة ولا تعمل ولا تتلقى مخصصات تنمية إجتماعية.