شؤون فلسطينية

البطنيجي: نرفض الاعتداء على أي طبيب جملة وتفصيلا وجرى احتجاز الشرطي

البطنيجي: نرفض الاعتداء على أي طبيب جملة وتفصيلا وجرى احتجاز الشرطي
خاص دنيا الوطن
أكد العقيد ايمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الشرطة ترفض أي اعتداء على اي طبيب جملة وتفصيلا.

جاء ذلك تعقيبا على حادثة اعتداء احد عناصر الشرطة الفلسطينية في غزة، على طبيب أثناء عمليه في عيادة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

أشار البطنيجي في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أنه جرى احتجاز الشرطي الذي اعتدى على الطبيب، وتم إحالته الى الجهات الرسمية؛ لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه. 

وأوضح البطنيجي، أن وفداً رفيع المستوى من وزارة الداخلية ومدير عام العلاقات العامة في الشرطة، زاروا منزل عائلة الطبيب الذي تعرض للاعتداء، وقدموا الاعتذار له.

ونوه المتحدث باسم الشرطة، إلى أنه من المقرر أن وفدا من الشرطة، سيتوجه الى العيادة التي وقعت فيها حادثة الاعتداء، وسيقدم الاعتذار بشكل رسمي هناك.

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