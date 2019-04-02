حماس: مهاجمة فتح لجهود كسر الحصار عن غزة يؤكد رغبتها باستمرار الازمة

اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن مهاجمة قيادة حركة فتح في الضفة الغربية لجهود كسر الحصار في قطاع غزة، يؤكد على رغبتهم في استمرار الازمة الانسانية، لتحقيق أهداف فئوية ضيقة، على حد تعبيرها.





وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم: "كان الأولى بالأخوة في قيادة حركة فتح، المبادرة إلى رفع الإجراءات التي فرضتها على قطاع غزة، مما عمق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أهلنا في القطاع الصامد".

رام الله - دنيا الوطن