"أشكنازي" يحذر الحكومة الاسرائيلية من إبرام أي تسوية مع حماس

رام الله - دنيا الوطنحذر غابي أشكنازي رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال السابق، مساء الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية من التوصل إلى أي تسوية سياسية مع حركة حماس دون إعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.وقال أشكنازي: "يجب على إسرائيل ألا تتوصل إلى تسوية مع حماس دون إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).وأضاف: "منذ حرب الجرف الصامد لم تتخذ الحكومة أي سياسة لتعزيز الردع ضد قطاع غزة".