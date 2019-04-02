شاهد: القسام ينشر رسالة مصورة تتعلق بالجنود الاسرائيليين المأسورين لديها
رام الله - دنيا الوطن
نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة مصورة تتعلق بالجنود الاسرائيليين المأسورين لديها في قطاع غزة.
نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة مصورة تتعلق بالجنود الاسرائيليين المأسورين لديها في قطاع غزة.
وأظهرت الرسالة المصورة المكتوبة باللغة العبرية، والمترجمة بالعربية، أنها تحمل عنوان "رسالة من الاسر"، وبوسم #حكومتكم_تكذب.
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