شاهد: القسام ينشر رسالة مصورة تتعلق بالجنود الاسرائيليين المأسورين لديها





وأظهرت الرسالة المصورة المكتوبة باللغة العبرية، والمترجمة بالعربية، أنها تحمل عنوان "رسالة من الاسر"، وبوسم #حكومتكم_تكذب.





















رام الله - دنيا الوطننشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة مصورة تتعلق بالجنود الاسرائيليين المأسورين لديها في قطاع غزة.