‎استشهاد فارس ابو هجرس متأثرا بجراح أصيب بها شرقي خانيونس

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، باستشهاد الشاب فارس أبو هجرس (26 عاما)، اليوم الثلاثاء، متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال في البطن، خلال مشاركته في فعالية "مليونة العودة والارض" يوم السبت الماضي، شرقي خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة حالة من التوتر، اثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.