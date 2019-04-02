شؤون فلسطينية

وحدة (الدرور) الاسرائيلية تقتحم قسم (5) بسجن النقب وتجري تفتيشات استفزازية

وحدة (الدرور) الاسرائيلية تقتحم قسم (5) بسجن النقب وتجري تفتيشات استفزازية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب إعلام الاسرى، ان وحدة (الدرور) القمعية التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت مساء اليوم الثلاثاء، قسم (5) في سجن النقب.

وأشار المكتب إلى أن الوحدة الاسرائيلية، أجرت تفتيشات استفزازية داخل غرفة الاسرى.

وتواصل ادارة السجون الاسرائيلية، اعتداءاتها بحق الاسرى الفلسطينيين في مختلف السجون، من تفتيشات واعتقالات ادارية، ووضع أجهزة التشويش المسرطنة.

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