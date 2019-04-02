كيف حصل الوزير بشارة على الهوية الزرقاء؟

رام الله - دنيا الوطن

تداولت مواقع فلسطينية محلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حصول وزير المالية بحكومة تسيير الأعمال شكري بشارة، على الهوية المقدسية (الزرقاء) عام 2013.





واستشهدت المواقع المحلية، بصور لوثائق قالت إنها تعود لمراسلات حصول بشارة على الهوية بمساعدة ضابط رفيع المستوى في الشرطة الإسرائيلية بالقدس.







وأظهرت الوثائق المنشورة، أن الوزير بشارة، حصل على الهوية الزرقاء؛ بعد أن تقدم بطلب لدى السلطات الأمنية الإسرائيلية، حيث أوردت المواقع المحلية رقم الهوية.







وأضافت المواقع: "حصل بشارة على الهوية الزرقاء عبر نائب مفتش شرطة الاحتلال في القدس، حيث طالب المسؤول الإسرائيلي الجهات الإسرائيلية بضرورة منحه الهوية كونه شخصية إيجابية"، وفق تعبيرها.





وتشير الوثيقة المنشورة، إلى أن "هناك شخصيات تم حذفها من الوثيقة مهتمة جداً بوضعه"، حيث طالبت تلك المواقع الرئيس محمود عباس والأجهزة الأمنية الفلسطينية بإجراء تحقيق في القضية.





واعتبرت المواقع الفلسطينية، أن نشر الوثيقة عبر وسائل الإعلام بلاغ علني للنائب العام وللجهات الأمنية للتحقيق في مضمونها.





