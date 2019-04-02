غنيم: نسعى الى تطبيق قانون المياه لتحسين خدمات الماه واستدامتها

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم في مكتبه اليوم رئيس مجلس ادارة مصلحة المياه السيد موسى حديد ومدير عام المصلحة السيد عبدالخاق الكرمي بحضور مدير مديرية الحكم المحلي في محافظة رام اللة والبيرة م. طارق عمير لمتابعة المستجدات المتعلقة بتزويد المياه لقرية ام صفا ومشروع الصرف الصحي في عين جريوت.وقد استعرض وفد مصلحة المياه الخطط الجاري العمل على تنفيذها لتحسين خدمات تزويد المياه من خلال انشاء خطوط ناقلة وتأهيل شبكات مياه لتقليل الفاقد، وايضا الخطوات التي تقوم بها المصلحة من اجل تحسين الجباية ومنها تركيب عدادات مسبقة الدفع في المناطق التي تتدنى بها نسبة التحصيل.من جانبه اكيد م. غنيم على حرص سلطة المياه على تطبيق القانون فيما يخص مصالح المياه الاقليمية والسعي لتحقيق العدالة في توزيع المياه لكافة المواطنين وان تكون اسعار خدمات توصيل المياه للمنازل واستهلاكها ضمن المعايير التي تم اخذها بعين الاعتبار في نظام التعرفة، والتي تضمن قدرة المواطن على الدفع وايضا تحصيل المصاريف التشغيلية لادارة خدمة تزويد المياه واستدامتها.كما تم خلال اللقاء التطرق الى المستجدات في مشروع الصرف الصحي في منطقة عين جريوت الذي يخدم رام الله وبيتونيا والمناطق الفلسطينية المحيطة بتمويل من الحكومة الالمانية بقيمة 27 مليون يورو، حيث تم التأكيد على ضرورة الاسراع في شراء الارض الخاصة بالمشروع من اصحابها من اجل البدء بتنفيذ المخططات لانشاء محطة الصرف الصحي لخدمة المنطقة.