وزارة الصحة بغزة تستنكر الاعتداء الذي تعرض الدكتور محمد كلوب

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الاعتداء على الدكتور محمد كلوب استشاري الأوعية الدموية، من قبل بعض الافراد، أثناء خروجه من مستشفى غزة الاوروبي ظهر اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن اصابته بشكل مباشر في الوجه وجميع أنحاء الجسم.ووصفت الوزارة في تصريح لها، هذا الاعتداء بانها مدبر وخارج عن اخلاقيات الشعب الفلسطيني، داعية الجهات المعنية لملاحقة الجناة واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.وبينت الوزارة أن الدكتور محمد كلوب، جند طاقاته وأوقاته؛ لانقاذ حياة مئات المرضى والمصابين.