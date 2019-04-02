ثلاث إصابات في انفجار بأكاديمية عسكرية روسية بسان بطرسبرغ

رام الله - دنيا الوطنأسفر انفجار عبوة ناسفة مجهولة المصدر، الثلاثاء، عن إصابة 3 أشخاص بجروح في أكاديمية عسكرية في مدينة سان بطرسبرغ شمال غربي روسيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الحكومية عن وزارة الدفاع.وقالت الوزارة في بيان "انفجرت عبوة ناسفة لم تُحدد طبيعتها بعد في حوالى الساعة 1:30 بعد الظهر (10:30 توقيت غرينيتش) في سان بطرسبرغ في مكاتب العاملين في مبنى إداري في أكاديمية موزايسكي"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأضافت: "إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح، لكن حياتهم ليست في خطر وهم يتلقون العلاج".وأشارت وسائل إعلام روسية، أن الانفجار وقع بأكاديمية الفضاء العسكرية، وتم إخلاء الطلاب والمدرسين.