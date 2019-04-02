إصابتان بأعيرة معدنية خلال مواجهات مع الاحتلال في قلنديا



وقال مصدر محلي، إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان والمركبات المارة في الشارع الرئيسي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأوضح الهلال الاحمر الفلسطيني، أن طواقمه نقلت طفلا اصيب بالرصاص المطاطي برأسه، وشابا آخر أصيب في فخذه خلال المواجهات في قلنديا، إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وكانت قوات الاحتلال اعدمت فجر اليوم، الشاب دار عدوان (23 عاما)، وأصابت ثلاثة آخرين خلال اقتحامها مخيم قلنديا.

رام الله - دنيا الوطنأصيب، مساء اليوم الثلاثاء، طفل وشاب، بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب تشييع جثمان الشهيد محمد دار عدوان (23 عاما)، في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.