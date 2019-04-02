طائرة استطلاع اسرائيلية تستهدف مجموعة من مطلقي البالونات شرقي غزة









وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار. وعادت طائرة الاستطلاع لتستهدف مجموعة اخرى من مطلقي البالونات الحارقة في نفس المنطقة، دون ان يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

رام الله - دنيا الوطناستهدفت طائرة استطلاع اسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شرقي حي الزيتون شرق مدينة غزة، بحسب ما جاء على موقع (0404) الاسرائيلية.