شؤون فلسطينية

طائرة استطلاع اسرائيلية تستهدف مجموعة من مطلقي البالونات شرقي غزة

طائرة استطلاع اسرائيلية تستهدف مجموعة من مطلقي البالونات شرقي غزة
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت طائرة استطلاع اسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة شرقي حي الزيتون شرق مدينة غزة، بحسب ما جاء على موقع (0404) الاسرائيلية.

وعادت طائرة الاستطلاع لتستهدف مجموعة اخرى من مطلقي البالونات الحارقة في نفس المنطقة، دون ان يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

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