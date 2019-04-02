تفريغات 2005: سنبدأ خطوات احتجاجية للمطالبة براتب كامل ونطالب الداخلية بتسهيلها

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد الناطق باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش، أنهم سيبدأون سلسلة خطوات احتجاجية للضغط على القيادة الفلسطينية وحركة فتح من أجل صرف راتب كامل لهم.







وقال أبو كرش، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن أبناء تفريغات 2005 ستنفذ اعتصاماً مفتوحاً من أجل إعادة انتظام صرف رواتبهم بنسبة 100% حسب تصريحات وزير المالية شكري بشارة التي تقضي بأن ما دون 2000 شيكل يصرف له راتب كامل.





وأضاف أبو كرش: "الحكومة صرفت رواتبنا بنسبة 50%، وقدمنا مسبقاً طلب لوزارة الداخلية في غزة لتنظيم اعتصام مفتوح، لكننا لم نتلقى رداً سواء إيجابياً أو سلبياً".







وتابع أبو كرش: "نريد أن ننفذ فعاليتنا ونرفع صوتنا الناس بتعاني نصف الراتب ما بعيشهم ملاحقين ماليا من جميع الجهات، والمطلوب تنفيذ سلسلة فعاليات ونطالب الجهات المختصة بتسهيل فعالياتنا".







وأكمل أبو كرش: "نريد المساحة الكاملة للتعبير عن رأينا لرفع صوتنا وإيصاله للقيادة في رام الله، وأطالب تدخل الفصائل بالموضوع".







يذكر أن وزارة المالية تصرف لموظفي تفريغات 2005 نسبة من الراتب تُقدر بـ 50%، حيث أن رواتبهم تبلغ 1500 شيكل، وينطبق عليهم قرار صرف الراتب الكامل لمن هم دون الـ 2000 شيكل.

