شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: وظيفة المقاومة الفلسطينية ألا يعيش أي إسرائيلي باستقرار

الجهاد الإسلامي: وظيفة المقاومة الفلسطينية ألا يعيش أي إسرائيلي باستقرار
سرايا القدس
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مصعب البريم: إن المقاومة متجهّزة لصد أي عدوان إسرائيلي، وهي من تختار التوقيت والأهداف التي يمكن أن تضربها، ووفق ما يخدم الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن وظيفة المقاومة، هو ألا يعيش إي إسرائيلي في فلسطين، باستقرار.

وأكد البريم لـ"دنيا الوطن"، أن لدى المقاومة انسجامًا كبيرًا، في قراءة وتقييم الأوضاع الميدانية في القطاع، وتقيّم كذلك السلوك الإسرائيلي، سياسيًا، وعسكريًا، وأمنيًا، ووفق هذه القراءة، ووفق الاجماع، يمكن أن تُحدد خطوات المقاومة، التي بالتأكيد ستكون مناسبة للشعب الفلسطيني.

وأوضح، أن حركته تُعطي أولوية لجهود جهاز المخابرات المصرية، في إنجاح تفاهمات التهدئة في قطاع غزة، مشيرًا إلى إن حركته تسير على قاعدة التخفيف عن كاهل الشعب الفلسطيني، وحفظ الدم الفلسطيني، من أي اعتداءات إسرائيلية.

وختم البريم، تصريحاته، بالتأكيد على أن لو الجانب الإسرائيلي، حاول إعادة عدوانه، أو لو تنصل من استحقاقات الهدوء، فإن المقاومة تعي جيدًا كيف تلزمه بدفع كافة الاستحقاقات التي عليه.

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