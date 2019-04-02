صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة بنسبة 50%

من المقرر صرف رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عبر الصراف الآلي.

وقالت مصادر بنكية لـ "دنيا الوطن"، إنه سيتم صرف رواتب الموظفين عصر اليوم الثلاثاء عبر الصراف الآلي، لافتةً إلى أن نسبة الصرف ستكون 50%.



يذكر أن مصدر في وزارة المالية بحكومة تسيير الأعمال، قال إن سبب تأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة الغربية وقطاع غزة يعود لإجراءات داخل البنوك.







وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عنه، لـ "دنيا الوطن"، إن وزارة المالية أرسلت الكشوفات والحوالة المالية للبنوك من أجل البدء بصرف رواتب الموظفين وفق ما أعلنت الوزارة أمس الاثنين.







يذكر أن وزارة المالية أعلنت أمس الاثنين، أن رواتب الموظفين الحكوميين ستصرف بنسبة 50% اليوم الثلاثاء، مشيرةً إلى أنه سيجري صرف رواتب كاملة للأسرى والشهداء والجرحى.