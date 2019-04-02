الدفاع المدني يضبط مركبة توزيع غاز مخالفة ويتحفظ على عشرات الاسطوانات التالفة











رام الله - دنيا الوطنضبطت ادارة الوقاية والسلامة العامة ظهر اليوم الثلاثاء 2/4/2019 اثناء جولتها اليومية لها مركبة توزيع غاز مخالفة لشروط السلامة العامة وضبت خلال ذلك عشرات الاسطوانات التالفة منها في احد طرق المدنية غرب نابلس.وذكر تقرير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني ان الطاقم سجل انتقاص لعدد من اجراءات السلامة العامة المطلوب توفرها في مركبة توزيع الغاز وخصوصا الية تخزين الاسطوانات بجانب وجود اسطوانات تالفة وغير صالحة للاستخدام .من جابنه دعا مسير الدفاع المدني في محافظة نابلس المقدم ايوب الطنبور اصحاب محال توزيع الغاز بضرورة الالتزام بكافة معايير السلامة والوقاية لاهميتها في تجنب مخاطر الغاز وان هذا الامر مسؤولية اجتماعية اتجاه الاخوة المواطنين كما دعا الاخوة المواطنين الى ضرورة عدم استقبال اي اسطوانة يشك فيها المواطن انها غير صالحة .