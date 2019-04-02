شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير عبر موقع الفيس بوك في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير عبر موقع الفيس بوك في الخليل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قامت الشرطة اليوم بكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير عبر موقع الفيس بوك والتي طالت احدى السيدات ولبقت القبض على الفاعل في الخليل.

وذكر بيان إدارة العلاقــات العامــة والاعــلام بالشرطـة، بأنه وبناءا على شكوى تقدمت بها احدى السيدات لوحدة الجرائم الالكترونية بالمباحث العامة والتي مفادها قيام مجهول بتهديدها والتشهير بها عبر موقع الفيس بوك بهدف النيل من سمعتها، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الجرية ومعرفة الفاعل.

وأضاف البيان، بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالجريمة، تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية الشخص المشتبه به بعملية التهديد والتشهير والقاء القبض عليه.

هذا وأكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

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