الحمد الله يستعرض انجازات حكومة الوفاق

رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال د.رامي الحمد الله، أن حكومة الوفاق الوطني لم تكن يوماً إلا أداة تنفيذية للبرنامج السياسي التحرري والديمقراطي الذي يتبناه الرئيس محمود عباس، حيث عملت هذه الحكومة، في ظل تحديات كبرى، وفي غمار حصار مالي وسياسي، وواجهت استمرار الانقسام المأساوي وتداعياته الكبيرة والمؤلمة".



وأضاف الحمد الله:"إننا اليوم مطالبون بالعمل كيد واحدة لمواجهة التصعيد الإسرائيليّ المحموم وتفويت الفرصة على إسرائيل للمزيد من الاستثمار في خلافاتنا وإنقسامنا".



وتابع:" وبالرغم من كل الصعوبات لم تنقطع الرواتب يوماً ولم يتعطل إيصال خدماتها إلى كل شبر من أرضنا، في غزة وفي الضفة وفي القلب منها القدس وسائر المناطق المهمشة والمهددة وخلف الجدار، فقد انصب عمل حكومتي على تكريس بناء مؤسسي قوي مقاوم قادر على تلبية احتياجات وتطلعات شعبنا، فتمخضت عنه آلاف المشاريع التطويرية والتنموية وحث الخطى في إعمار قطاع غزة رغم عدم ورود ما يكفي من التزامات الدول حسب اتفاق القاهرة".



وأردف الحمد الله:" كما واستطعنا ضبط الانفاق الحكومي وتعزيز إدارة المال العام وتعظيم الإيرادات على قاعدة تطبيق العدالة في السياسات الضريبية وتخفيض العبء الضريبي للأفراد ذوي الدخل المتدني وتحفيز نمو وثبات الشركات الناشئة والصغيرة، وتمكنا رغم شح الإمكانيات، من إصلاح منظومة التربية والتعليم وإطلاق المناهج الجديدة، وأنشأنا مدارس الإصرار في المستشفيات ومدارس التحدي في المناطق المهددة والمتضررة من الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وافتتحنا ووضعنا حجر الأساس لعدد كبير من المستشفيات ووسعنا القائم منها وأقمنا المراكز الصحية، وعملنا على الإصلاح الشامل لتحديث البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني والمحفزة على الاستثمار، وتوسيع القاعدة الصناعية بانشاء المناطق الصناعية وتطوير ودعم المنتج الوطني، علاوة على تعظيم صادرتنا وتوسيع العلاقات التجارية وتعزيز الشراكة والتكاملية مع قطاعنا الخاص، كعوامل هامة لتحقيق الانفكاكِ التدريجيّ عن اقتصاد إسرائيل".



وأضاف الحمد الله:" اضافةً للعمل الحثيث لاستنهاض قطاعات البنية التحتية والزراعة والسياحة والطاقة والحماية الاجتماعية، في ذات الوقت الذي عملنا فيه على تَطويرِ قِطاعي العدالةِ والأمنِ لتَمتينِ جَبهتِنا الداخِلِيَةِ وحمايةِ مشروعِنا الوَطنيّ من أيةِ أخطارٍ داخليةٍ أو خارجيةٍ تَتَهَدَدُهُ، وكانت السنوات الست الماضية مثقلة بالتحديات لكنها في كل يوم منها كانت تمثل تحدياً شخصياً لي ولوزراء حكومتي ولكل العاملين فيها، لضرروة تخطي العقبات مهما كانت جسامتها ومواصلة تعزيز الصمود".



وتابع:" وفي كل خطوة وعمل حكومي، كُنا نؤسس لمرحلة قادمةٍ قائمةٍ على التغيير الإيجابي والصحي وتداول السلطة، وأردنا أن تترك هذه الحكومة وراءها، ما يمكن البناء المراكمة عليه لمواصلة مسيرة بناء الوطن وتعزيز جاهزية المؤسسات والقطاعات للتحول إلى دولة ولتحقيق أهدافنا المنشودة في الاستقلال والحرية وفي تعزيز الوحدة والوفاق. إن الحفاظ على ما تحقق من انجازات في ظل أي حكومة واحترام عملها وفسح المجال أمام التغيير، هو جزء من مسؤولية الجميع في تكريس نزاهة وصورة نظامنا السياسي الذي ننتمي إليه حميعاً ونفاخر به، واجبنا جميعاً اليوم تحقيق الانسجام بل والتكامل بين جميع مكونات وأطياف هذا النظام ونبذ الخلافات والإساءة".



نرفق لكم جملة من انجازات الحكومة للأعوام 2013-2019 في مختلف القطاعات.













































































































































