شؤون فلسطينية

من هو الطالب الفلسطيني الذي علم طبيباً إيطالياً اللهجة "الغزاوية"؟

من هو الطالب الفلسطيني الذي علم طبيباً إيطالياً اللهجة "الغزاوية"؟
مشهد من الفيديو
خاص دنيا الوطن
انتشر قبل أيام فيديو طريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطالبي طب في غزة، أحدهما إيطالي، والآخر فلسطيني.

وظهر بالفيديو حوار عفوي بين الطالب الفلسطيني سعدي النخالة وصديقه الإيطالي ريكاردو، يُظهر ما تعلمه الأخير من مُصطلحات تخص اللهجة الغزاوية فقط، ما أشعرهم بالسعادة وجعلهم يشاهدون الفيديو أكثر من مرة، مؤكدين عبر تعليقاتهم على "الفيسبوك" أن المشهد "غير مُمل"، وطريف جداً.

وتحدث سعدي – وهو طالب طب بالمستوى السادس في الجامعة الإسلامية بغزة – لـ"دنيا الوطن" حول كواليس الفيديو قائلاً: "يوجد برنامج معتمد في الجامعة، و هو برنامج التبادل الطلابي بين الجامعة نفسها و بين جامعات الاتحاد الأوروبي، بحيث يأتي الطالب إلى الجامعة لينضم لصفوف الطلبة، ولأول مرة تحدث في كلية الطب في الجامعة الاسلامية أن يأتي طالب من الخارج لينضم إلى صفوف طلبتها".

 


 وحول بداية علاقته الشخصية بالطالب الإيطالي، قال سعدي: "منذ بداية قدوم ريكاردو إلى هنا، نشأت صداقة قوية بيننا، رافقَنا و رافقناه في مستشفيات القطاع المختلفة (مستشفى الشفاء، مستشفى غزة الأوروبي، مستشفى ناصر), و تدرب على يد العديد من الدكاترة ذوي الخبرة و الكفاءة".

ويستطرد سعدي: "كان ريكاردو يثني  في كل مرة على ما يتم تقديمه من معلومات ومهارات سريرية، هو طالب ذكي وخلوق و طيب جداً".

ورغم أن سعدي، قام بمساعدة ريكاردو وإرشاده خلال فترة إقامته بغزة، لكنه لا يعتبر ما قدمه مساعدة أو خدمة، وينظر للأمر أنه طبيعي وتابع للفطرة الانسانية المحضة "في أن نكون عوناً لبعضنا البعض دون منة و لا تكلف" على حد تعبيره.

  وأكد سعدي أنه تعلم الكثير من ريكاردوا، والعكس أيضاً، وقال: " تبادلنا معلومات طبية مختلفة في العديد من التخصصات، و تبادلنا الكتب وغيرها، ودخلنا في نقاشات علمية في العديد من المواضيع الطبية وتعلمنا الكثير من بعضنا".

وأضاف: "نحن صديقان من دولتين مختلفتين، كان التبادل الثقافي من أهم ما تعلمه كل واحد من الآخر, حدثني كثيراً عن إيطاليا، طبيعتها الخلّابة، نظامها الصحي، نظامها التعليمي الطبي، أكلات إيطاليا و شعب إيطاليا".

واستطرد سعدي: "هنا في غزة، إضافةً إلى ما تعلمه من التدريب الطبي العلمي و العملي، تعلّم العديد من الكلمات الدارجة على لسان العامة مثل (حبيبي يا حاج, حبيبي يخو ), و الكلمات  العربية الأخرى المستخدمة ".

أما الفيديو الشهير، قال سعدي حول كواليسه: "كنّا نجلس في مستشفى غزة الأوروبي، نحضر أنفسنا للذهاب إلى قسم أمراض الأورام و الدم هناك، وقبل أن نذهب، قلتُ له ( راح نسجل فيديو و انت بتحكي كلمات عربي) و تم الفيديو بعفوية تامة دون أي تحضير و لا تكلف".

وأضاف سعدي: "مدة الفيديو قصيرة جداً لا تتعدى دقيقتين، لكنّه لقي رواجاً عالياً، وأُرجح أنّ ما فيه من عفوية هو السبب الرئيسي وراء ذلك، و لكن كان لريكاردو رأي آخر في ذلك, فعلّل رواجه قائلاً ( إنها قوة الصداقة سعدي )".

وتعرض سعدي لمواقف طريفة بعد انتشار الفيديو، وقال: "كنت أسير في الشارع، فقيل لي 10 كيلو بندورة بـ 10 شيكل، وضحكت كثيراً".

وكشف سعدي أن أكثر التعليقات التي ضايقته هو تساؤل البعض "كيف يأتي ريكاردو إلى كلية الطب بالجامعة الإسلامية وترك إيطاليا؟"، وقال: "نعم صحيح، وأقولها بملء الفم أنّ نظام البكالوريوس المعتمد لكلية الطب في الجامعة الاسلامية لا يقل كفاءة عن النظام المعتمد في إيطاليا وغيرها من دول العالم".

وختم سعدي: "لا أقول بأنه أفضل نظام في العالم بالتأكيد، لكنّ الكلية حريصة على اختيار الأطباء الأكفاء في تدريب طلبتها في المرحلة السريرية و هذا ما يجعل طلبتها مؤهلين للمنافسة حول العالم في الامتحانات الدولية و غيرها".

أخبار ذات صلة

بنسبة 50%.. صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة عبر الصراف الآلي

بنسبة 50%.. صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة عبر الصراف الآلي

الدفاع المدني يضبط مركبة توزيع غاز مخالفة ويتحفظ على عشرات الاسطوانات التالفة

الدفاع المدني يضبط مركبة توزيع غاز مخالفة ويتحفظ على عشرات الاسطوانات التالفة

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير عبر موقع الفيس بوك في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير عبر موقع الفيس بوك في الخليل

الحمد الله يستعرض انجازات حكومة الوفاق

الحمد الله يستعرض انجازات حكومة الوفاق

بشارة يقدم عرضاً مفصلاً عن موازنة الطوارئ لعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع

بشارة يقدم عرضاً مفصلاً عن موازنة الطوارئ لعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع

حدث في غزة: عروس تستبدل فستان الزفاف الأبيض بملابس الإحرام

حدث في غزة: عروس تستبدل فستان الزفاف الأبيض بملابس الإحرام

22 شهيداً خلال آذار.. و241 شهيداً خلال عام من مسيرات العودة

22 شهيداً خلال آذار.. و241 شهيداً خلال عام من مسيرات العودة

الحمد الله يزور الضابطة الجمركية والدفاع المدني ويشيد بهما

الحمد الله يزور الضابطة الجمركية والدفاع المدني ويشيد بهما

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يضبط مركبة توزيع غاز مخالفة ويتحفظ على عشرات الاسطوانات التالفة

الدفاع المدني يضبط مركبة توزيع غاز مخالفة ويتحفظ على عشرات الاسطوانات التالفة

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير عبر موقع الفيس بوك في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير عبر موقع الفيس بوك في الخليل

بشارة يقدم عرضاً مفصلاً عن موازنة الطوارئ لعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع

بشارة يقدم عرضاً مفصلاً عن موازنة الطوارئ لعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع

22 شهيداً خلال آذار.. و241 شهيداً خلال عام من مسيرات العودة

22 شهيداً خلال آذار.. و241 شهيداً خلال عام من مسيرات العودة

الحمد الله يزور الضابطة الجمركية والدفاع المدني ويشيد بهما

الحمد الله يزور الضابطة الجمركية والدفاع المدني ويشيد بهما

كشف تفاصيل سرقة عشرين جهاز خلوي بمخيم البريج وسط القطاع

كشف تفاصيل سرقة عشرين جهاز خلوي بمخيم البريج وسط القطاع

الخارجية تدين إعدام الشهيد &#34;دار عدوان&#34; وتطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها

الخارجية تدين إعدام الشهيد "دار عدوان" وتطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها

الأعرج يترأس الاجتماع الأول للفريق الوطني لمأسسة العمل التطوعي الفلسطيني

الأعرج يترأس الاجتماع الأول للفريق الوطني لمأسسة العمل التطوعي الفلسطيني

منوعات

تسريب فيديو بصوت &#34;هالة صدقي&#34; يهاجم الفنانين ويصفهم بـ &#34;الجرابيع&#34;

تسريب فيديو بصوت "هالة صدقي" يهاجم الفنانين ويصفهم بـ "الجرابيع"

رجاء الجداوي تكشف عن صور جديدة لحفيدتها الشابة الحسناء وتوجه لها رسالة

رجاء الجداوي تكشف عن صور جديدة لحفيدتها الشابة الحسناء وتوجه لها رسالة

ريهام سعيد: طلاقي كان سببا فيما وصلت إليه الآن

ريهام سعيد: طلاقي كان سببا فيما وصلت إليه الآن

مصمم فستان رانيا يوسف &#34;الشفاف&#34;: &#34;عملت جريمة متكاملة الأركان ولازم أتحاكم عليه&#34;

مصمم فستان رانيا يوسف "الشفاف": "عملت جريمة متكاملة الأركان ولازم أتحاكم عليه"

ماهو سر اختيار النجمات &#34;الفوتوسيشن&#34; بالأصفر بعد إعلان الطلاق؟

ماهو سر اختيار النجمات "الفوتوسيشن" بالأصفر بعد إعلان الطلاق؟

شيرين بالشورت في أحدث ظهور لها

شيرين بالشورت في أحدث ظهور لها

بعدما هاجمه في كليبه الجديد.. هكذا رد محمد رمضان على شادي سرور

بعدما هاجمه في كليبه الجديد.. هكذا رد محمد رمضان على شادي سرور

بعد ان انتقدوا أنفها الكبير.. صافيناز تُعدله بنفسها لتُثبت أنها أجمل هكذا

بعد ان انتقدوا أنفها الكبير.. صافيناز تُعدله بنفسها لتُثبت أنها أجمل هكذا

أحمد الفيشاوي يثبت عمليًا عدم انفصاله عن زوجته ندى الكامل بصورة

أحمد الفيشاوي يثبت عمليًا عدم انفصاله عن زوجته ندى الكامل بصورة

ممثلة خليجية غير شابة تصدم الجمهور باعترافها: نعم أنا ممثلة إغراء

ممثلة خليجية غير شابة تصدم الجمهور باعترافها: نعم أنا ممثلة إغراء

عربي

هل تورط أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت بقضية مخلة بالآداب؟

هل تورط أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت بقضية مخلة بالآداب؟

حزب الله: زعماء عرب يلومون أنفسهم لأنه لم يفتحوا ذراعيهم لإسرائيل منذ زمن

حزب الله: زعماء عرب يلومون أنفسهم لأنه لم يفتحوا ذراعيهم لإسرائيل منذ زمن

السعودية تستلم منظومة &#34;ثاد&#34; الأمريكية قريبًا

السعودية تستلم منظومة "ثاد" الأمريكية قريبًا

السعودية تدفع ملايين الدولارات لأبناء &#34;خاشقجي&#34;

السعودية تدفع ملايين الدولارات لأبناء "خاشقجي"