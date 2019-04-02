شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة مواطنين من محافظات الضّفة الغربية، فجر الثلاثاء.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل سبعة مواطنين من محافظة القدس، وهم: بشار نجيب، توفيق نجيب، إبراهيم نعمان مطير، رجب نعمان مطير، يوسف نعمان مطير، بالإضافة إلى جمال خلف ونجله محمد (15) عاماً.

فيما اعتقل الشابين معاوية طاهر القرم وطالب محمد جرادات من جنين، كما وأعاد الاحتلال اعتقال الأسير المحرر حسن يوسف من رام الله، والذي كان قد أمضى نحو (20) عاماً متفرقة في سجون الاحتلال بين اعتقالات إدارية ومحكوميات.

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