"التنمية الاجتماعية" بغزة تعلن اليوم عن رابط وصفحة جديدة لتسجيل الحالات الفقيرة

رام الله - دنيا الوطنقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة: إن الوزارة ستعلن خلال اليوم، عن فتح صفحة خاصة ورابط جديد لتسجيل الحالات الفقيرة وذلك حرصا وتأكداً من وصول الوزارة لكافة الحالات التي تعاني الفقر في المجتمع الفلسطيني.وأكدت الوزارة أن هذا الإعلان للتسجيل ليس له علاقة بأي منحة أو برامج مساعدات، وإنما يأتي من باب تحديث البيانات ومن باب العدالة وتكافؤ الفرص وإتاحة الفرصة لمن لم يسجل سابقاً وتنطبق عليه معايير التسجيل أن يقوم بالتسجيل.