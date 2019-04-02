شؤون فلسطينية

العالول: اجراءات حاسمة ضد حماس وسنُعيد النظر في التنسيق الأمني

العالول: اجراءات حاسمة ضد حماس وسنُعيد النظر في التنسيق الأمني
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، أنه "إذا ظلت حماس متورطة في صفقة القرن سيكون هناك اجراءات حاسمة وفق ما قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب القمة العربية".

وأوضح العالول، وفق موقع (دار الحياة)، أن هنالك اجراءات سيتم اتخذها لإعادة النظر في شكل التعاون في العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية وكذلك مع اسرائيل وسيتم اعادة النظر في كل الاتفاقات بما فيها التنسيق الأمني.

وذكر، أنه ليس هناك تعثرًا في تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد اشتية على الاطلاق، مضيفًا: "الحكومة جاهزة وتنتظر اعتمادها من الرئيس محمود عباس فور عودته من المشاركة في القمة العربية التي عقدت في تونس".

وأوضح العالول، أن معظم الوزراء سيتم تغييرهم لأن هذه الحكومة تقودها حركة فتح وستكون اقرب للشارع، مبينًا ان هناك توصيات من حركة فتح ان الاختيار للوزراء يكون أقرب لشخصيات عملية وميدانية.

وأشار إلى أن العالول أن الحكومة فصائلية تقودها فتح بمشاركة من الفصائل من المجتمع المدني وشخصيات مستقلة في ظرف استثنائي موضحًا أنه ليس شرطا انكل فصيل يشارك، متابعًا: "لقد فتحنا مشاورات وأجرينا مشاورات مع كل الفصائل بعضها لا يريد والآخر تحفظ".

وأضاف، أنه ليس صحيحًا ان هذه الحكومة  ستكرس الانقسام لانها ليست حكومة وفاق وطني والانقسام انهائه لم يكن جاهزاً تماماً وقائما  حتى نقول ان هذه الحكومة تعزز الانقسام لقذ بذلنا جهدا كبيراً من اجل انهاء الانقسام وما زلنا نبذل جهد كبير وتوجه لهم الدعوات ربما الاجواء غير متاحة الان لكن التحديات كبيرة، وفق تعبيره.

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