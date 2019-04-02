لماذا تأخر صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة؟

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



كشف مصدر في وزارة المالية بحكومة تسيير الأعمال، الثلاثاء، سبب تأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين بالضفة الغربية وقطاع غزة.







وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عنه، لـ "دنيا الوطن"، إن وزارة المالية أرسلت الكشوفات والحوالة المالية للبنوك من أجل البدء بصرف رواتب الموظفين وفق ما أعلنت الوزارة أمس الاثنين.







وأوضح المصدر، أن السبب في تأخر صرف رواتب الموظفين بالضفة وغزة هو الحوالات المالية والإجراءات الخاصة بالبنوك، مؤكداً صرفها اليوم الثلاثاء.







وفي السياق، أكد نقيب الموظفين الحكوميين في غزة، عارف أبو جراد، أن رواتب الموظفين ستصرف اليوم عبر الصراف الآلى، لافتاً إلى أنه سيجري لاحقاً صرفها عبر البنوك.







وأوضح أبو جراد، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه وحسب التواصل مع الجهات المختصة تأكد صرفها اليوم الثلاثاء عبر الصراف الآلي، لافتاً إلى أنه لا يوجد قطع لراتب أي موظف هذا الشهر.







وأضاف أبو جراد: "صرف الرواتب في قطاع غزة سيكون وفق النسب التي صُرفت بها الشهر الماضي، وذلك وفق ما أُبلغنا من وزارة المالية برام الله".







يذكر أن وزارة المالية أعلنت أمس الاثنين، أن رواتب الموظفين الحكوميين ستصرف بنسبة 50% اليوم الثلاثاء، مشيرةً إلى أنه سيجري صرف رواتب كاملة للأسرى والشهداء والجرحى.

