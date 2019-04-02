نيابة رام الله تصدر توضيحًا حول قضية وفاة المواطن "الحملاوي"

رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة في رام الله: إنها باشرت إجراءات التحقيق في قضية وفاة محمود رشاد محمود الحملاوي، الذي توفي في مكان توقيفه بمركز الإصلاح والتأهيل في بيتونيا.وقالت النيابة العامة، إنه فور حدوث الوفاة للكشف على الجثة وبذات الوقت الكشف على مكان التوقيف وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها إحالة الجثة للطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وبمشاركة طبيب شرعي خاص بناءً على طلب من الهيئة المستقلة لحقوق الموطن.وأكدت النيابة العامة، أن إجراءات التحقيقات لا تزال في بدايتها وأنها ستعلن عن النتائج فور انتهاء التحقيقات وان أي إشاعات يتم تداولها قبل انتهاء التحقيق هي سابقة لأوانها وهي غير صحيحة وليست صادرة عن جهة الاختصاص، وفق بيان النيابة.